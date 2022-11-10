От Калининграда до Камчатки: В Татарстан съехались все региональные редакторы «МК»

Фото: Арина Потапова/ «Татар Информ»

Сегодня в Татарстан впервые прибыли на трехдневную экскурсию редакторы региональных филиалов издательского дома «Московский комсомолец». Всего гостями республики стали около 60 региональных представителей издания, а также главные редакторы из Кыргызстана, ДНР, Турции и Латвии во главе с заместителем гендиректора издательского дома Олегом Воробьевем.

Ежегодно «Московский комсомолец» проводит семинар региональных и зарубежных издателей, после которого сотрудники выбираются в один из российских городов для экскурсионного тура. В этом году выбор остановился на Татарстане.

«Мы выбираем некую интересную точку либо за рубежом, либо в России, чтобы вместе с командой посмотреть красоты нашего мира или городов страны. В этом году мы приняли решение провести этот экскурсионный тур в Татарстане. Многие журналисты не бывали здесь никогда. Это красивая республика с особой культурой и традициями. Мы хотим здесь изучить архитектуру, познакомиться с кухней. Сюда прилетели все наши издатели от Калининграда до Камчатки», – рассказал «Татар-информу» Воробьев.

Он добавил, что Казань удивила гостей своей необычной инфраструктурой, и подчеркнул, что в городе «фантастически уютно».

«Татарстан – это один из популярных и востребованных регионов России. Сотни тысячи туристов ежегодно посещают это прекрасное место. В Казани огромное количество отелей для приезжих, этот город принимает гостей с теплотой. А самое главное – здесь есть, на что посмотреть», – отметил Воробьев, добавив, что в планах у команды МК также посещение Инноплиса, который является одной из «уникальных жемчужин России».

Попасть в Казань – это давняя мечта многих сотрудников издательского дома, добавил заместитель главреда «МК-Донбасс» Руслан Ходыкин. «Это современный город, но в то же время со своей большой историей. Он объединяет в себя и старую архитектуру города, и новую, – отметил он. – Мы ждем с большим интересом программу тура по Татарстану, уверен, что он будет познавательным для всех журналистов. Кстати, на Донбассе издательский дом Московский Комсомолец является самым давним – ему около 27 лет».

Сегодня гости прогуляются по центру столицы Татарстана, узнают историю Казанского Кремля, а в последующие дни отправятся в Свияжск и Болгар.