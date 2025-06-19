Тур группы «Добробат» проходит в Татарстане при поддержке Раиса республики

В Набережных Челнах прошел концерт музыкального коллектива «Добробат» – первого в России творческого объединения, участниками которого являются ветераны специальной военной операции.

Коллектив представляет собой уникальный проект, сочетающий театральные и музыкальные элементы. В репертуаре – около 20 песен, основанных на реальных событиях и личных историях участников. Первая из них была написана непосредственно на передовой.

«Эти песни, наверное, пишутся честно, потому что всё, о чем мы поем, было пережито нами в первую очередь. Например, даже первая наша песня "Ветераны" – это песня о нашем подразделении, в котором мы проходили службу, писалась, как говорится, в окопах», – рассказал участник коллектива, ветеран СВО Иван Хомяков.

Концерт в Автограде прошел в рамках гастрольного тура по Татарстану «От Победы к Победе», организованного при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова и Министерства культуры РТ.

«Эта помощь – послание всем защитникам. Татарстан с вами, Россия с вами! Спасибо за возможность через музыку рассказать о мужестве наших ребят», – подчеркнули участники коллектива.

Мероприятие собрало зрителей разных возрастов – родных военнослужащих, участников спецоперации, волонтеров и жителей Автограда. Многие отмечали, что выступление оставило сильное эмоциональное впечатление.

Гастрольный тур «Добробата» продолжается: сегодня группа даст концерт в Нижнекамске. Проект направлен на поддержку участников специальной военной операции и популяризацию патриотических ценностей.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.