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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2025 15:00

«Тупые футболисты» - Ловчев об удалении Хлусевича в первом тайме игры «Спартак» - «Акрон»

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Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал удаление защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в первом тайме матча с «Акроном». Футболист получил за минуту две желтые карточки и покинул поле.

«Я люблю умных футболистов, это (Хлусевич. – Прим. «ТИ-Спорта») – тупые футболисты. Обижайтесь, не обижайтесь. Человек только получил первую жёлтую...» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что во втором туре «Спартак» был разгромлен «Балтикой» (0:3). «Красно-белые» завершали встречу вдевятером.

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