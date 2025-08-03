«Тупые футболисты» - Ловчев об удалении Хлусевича в первом тайме игры «Спартак» - «Акрон»

Бывший советский футболист, ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал удаление защитника «красно-белых» Даниила Хлусевича в первом тайме матча с «Акроном». Футболист получил за минуту две желтые карточки и покинул поле.

«Я люблю умных футболистов, это (Хлусевич. – Прим. «ТИ-Спорта») – тупые футболисты. Обижайтесь, не обижайтесь. Человек только получил первую жёлтую...» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что во втором туре «Спартак» был разгромлен «Балтикой» (0:3). «Красно-белые» завершали встречу вдевятером.