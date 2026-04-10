Тупик Семака и фиаско со «Спартаком» в Кубке: почему в «Зените» необходима перезагрузка

Вылет «Зенита» от «Спартака» обернулся скандалом и обнажил системный кризис команды Семака. Пока фанаты увязли в скандале, игроки показали апатию и отсутствие идей. Очередная осечка против принципиального соперника ставит под вопрос будущее тренера в питерском клубе. Разбор репутационного краха и тупика в Питере — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Скандал после вылета из Кубка симптоматичен. В «Зените» напряженная атмосфера

Вылет «Зенита» от «Спартака» — событие само по себе громкое, но вечер среды на «Газпром Арене» запомнится не тактикой Сергея Семака (или ее отсутствием), а громким скандалом с фанатами питерцев. После серии пенальти с трибун «Виража» полетели бутылки, а одна даже угодила в голову Манфреда Угальде.

Инцидент превратил футбольный праздник и главное дерби последних лет в РПЛ в балаган. Да, футбол — это шоу, в том числе и шоу, которое делают болельщики, не исключено, что с провокациями, но ровно до того момента, пока это не переходит в рамки насилия.

Самое интересное, что инцидент произошел в Страстную неделю, во время которой фанаты команд вроде как договорились отказаться от взаимных оскорблений и нецензурных речёвок. Причем инициаторами выступили фанаты питерского клуба. В итоге от знаменитого «заряда» в адрес «Спартака» вроде воздержались, но заменили его на «бутылочный перфоманс» после матча. Формально-то соглашения вроде и не нарушили, но все всё прекрасно понимают.

Теперь КДК РФС будет рассматривать это дело, но у нейтральных болельщиков уже выработался рефлекс: если дело касается буквы закона и наказания в отношении петербургского клуба, то уже автоматом вспоминаются строки из знаменитого «Скотного двора» Джорджа Оруэлла: «Все равны, но некоторые более равны, чем другие».

На поле тоже было неспокойно. Впрочем, после того как с «Виража» полетели бутылки, игроки «Спартака» тоже не то чтобы проявили сдержанность, а стали еще больше подначивать трибуны, жестами показывая «давай-давай», что переросло в выяснение отношений между футболистами двух команд. Защитник сине-бело-голубых Ванья Дркушич после матча заявил, что игроки «Спартака» намеренно праздновали победу перед фанатами «Зенита».

Фото: spartak.com

У спартаковца Игоря Дмитриева другая версия:

«Не знаю, что случилось. Мы праздновали победу с болельщиками, а к нам подошли: "Уходите отсюда"», — рассказывал Игорь Дмитриев «Чемпионату».

Так или иначе, вылет из Кубка России стал для «Зенита» двойным ударом: команда потеряла шанс на трофей, а клуб понес серьезные репутационные потери.

Питерский застой: «Зенит» стал предсказуем, игроки потеряли вкус к игре

Что касается непосредственно самого футбола, то поражение «Зенита» от главного раздражителя, «Спартака», — далеко не случайная осечка, а системный сбой, который назревал в течение последних лет. «Зенит» уступил принципиальнейшему сопернику из-за собственной академичности. «Спартак» предложил дисциплину и сумасшедшую самоотдачу, к которым «лазурные» оказались не готовы.

Команда Сергея Семака выглядела тяжелой, инертной и, что самое страшное, лишенной какого-либо плана «Б». Когда «Спартак» предложил высокий темп и жесткий прессинг, «Зенит» не выдержал. Да, моментов у питерцев тоже было достаточно, на что указывают футболисты сине-бело-голубых, но вместо агрессии и спортивной злости мы увидели академичный перекат мяча, который в матче на вылет выглядит как добровольная капитуляция.

Складывалось ощущение, что «Зенит» поставил своей задачей набить как можно больше передач за игру, о какой-то импровизации и речи не шло. Когда нужно было взрывать игру, «Зенит» продолжал уныло разыгрывать до верного, боясь рискнуть. Сергей Семак, кажется, заложник собственной системы: он до последнего верит в тех, кто приносил титулы годами, но эти люди уже явно пресыщены победами.

Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» перестал быть гибким. Если раньше замены Семака могли перевернуть игру, то сейчас они выглядят как попытка заткнуть дыры в тонущем корабле. Ко всему прочему, у питерцев заметно испарился пресловутый «инстинкт убийцы». Если раньше любой пропущенный гол только заводил бразильцев, то теперь они выглядят как люди, отрабатывающие смену на заводе.

Впрочем, несправедливо будет спускать всех волков только на легионеров. Не заметно было особой прыти и у россиян. Тот же Андрей Мостовой, похоже, окончательно утратил интерес к своей карьере в Питере. Именно его незабитый пенальти в итоге стал роковым для питерцев.

«По нему видно в целом, что нет у него настроения играть в "Зените". Он прекрасно понимал, почему играл против "Спартака" — определенная ротация была, поэтому только и вышел», — рассуждает первый тренер полузащитника «Зенита» Андрей Лебедев в беседе с «Спорт День за Днем».

Фото: spartak.com

Главный вопрос сейчас — как команда отреагирует. Судя по тому, что мы видели на поле и в подтрибунке после игры, в раздевалке «Зенита» сейчас далеко не все гладко. Легионеры выглядят отрешенными, а российские игроки не тянут роль лидеров. Если руководство клуба продолжит делать вид, что ничего страшного не произошло, то этот вылет станет началом конца нынешнего «Зенита».

Семаку и «Зениту» нужны новые вызовы

Очевидно, что «Зениту» нужна тотальная перезагрузка: от смены вектора селекции до кадровых решений в тренерском штабе. Семак — отличный менеджер, но не «кризисный тренер». Когда все идет по накатанной, он хорош, но когда нужно ломать ход неудачного матча против принципиального соперника, начинаются проблемы.

За восемь лет во главе «Зенита» Сергей Богданович явно отдал этому клубу все, что умел. К сожалению, приходится констатировать, что «Зенит» стал предсказуем для соперников. Питерская команда по-прежнему — это отлаженный механизм, который идеально работает против средних команд, но ломается, как только соперник уровня «Спартака» предлагает агрессивный прессинг и высокую самоотдачу.

Фото: fc-zenit.ru

Даже если питерцы спасут этот сезон в РПЛ и вернут себе чемпионство в юбилейный сезон, перезагрузка необходима и самому наставнику с проектом, в котором у него не будет таких тепличных условий. Ему нужен вызов с решением проблем и вытаскиванием максимума из ограниченного ресурса, как это было в «Уфе».

Осечка в РПЛ на фоне вылета из Кубка точно станет фатальной для Семака. Если он не сможет в ближайшее время встряхнуть команду и вернуть ей внятный рисунок игры, то лето 2026 года может стать временем больших перемен на тренерском мостике в Санкт-Петербурге.