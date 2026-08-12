Тупик Короля лыж: Большунов устал обманывать себя и думает о завершении карьеры?

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все уже привыкли, что кто бы ни становился победителем сезона в мужских лыжных гонках — Савелий Коростелев или Сергей Ардашев, особое внимание к Александру Большунову со стороны экспертов и болельщиков никуда не уходит: Сан Саныч по-прежнему главное действующее лицо российских лыж.

Трехкратный олимпийский чемпион и неоспоримый лидер мировых лыж уже два сезона выступает за сборную Республики Татарстан и готовится к третьему. Однако реальность оказалась несколько прозаичнее ожиданий: пока Королю лыж ни разу не удалось безоговорочно выиграть общий зачет во внутренних соревнованиях.

За это время у Большунова выработался своеобразный, но уже узнаваемый паттерн: как правило, первую половину сезона он откровенно хандрит, переживает глубокий кризис мотивации, тяжело вкатывается в соревновательный ритм, и лишь затем, начиная с казанского этапа в январе, собирает волю и заметно добавляет на трассах.

Так было весной 2025-го, когда после блеклого начала он феноменально выиграл гонку преследования на 10 км классическим стилем, забрал золото в спринте и вырвал титул «Царя горы» в финале Кубка России в Кировске. И так же нестабильно все продолжалось в сезоне 2025/2026, где, несмотря на семь блестящих побед на этапах турнира — включая памятный январский триумф в индивидуальной гонке прямо здесь, в Казани, — он остался лишь вторым в итоговом общем зачете, набрав 945 очков. Эти результаты стали ярким маркером того, что физически Александр все еще способен на доминирование, но каждый выход на старт дается ему колоссальным усилием.

Ни для кого не секрет, что Большунов уже давно переживает кризис мотивации после отстранения российских лыжников от международных соревнований, он это особо и не скрывает. Однако именно откровенное интервью Александра, вышедшее сегодня на ресурсах РИА Новости, окончательно подтвердило, что у спортсмена далеко не просто легкий недостаток стимулов, а вполне себе серьезно разыгравшаяся спортивная депрессия и ощущение полной безнадежности, в которой его спасает только семья.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За фасадом железной выдержки скрывается глубочайшая усталость великого спортсмена, оказавшегося в заложниках глобальной геополитики, и теперь главным становится экзистенциальный вопрос: насколько еще хватит Большунова, чтобы продолжать соревноваться?

Ответ кроется в невероятно горьких словах, которые лыжник произнес, рассуждая о своей внутренней мотивации. Для элитного спортсмена, привыкшего мериться силами с лучшими из лучших, вакуум изоляции постепенно становится невыносимым. Большунов больше не скрывает эмоций и выдает монолог, в котором звучит страшная констатация факта:

«Сколько можно отпускать? Ладно, год-два, когда не можешь выступать. Это еще как-то можно пережить. А потом себя обманываешь и обманываешь. Думаешь: "Давай еще, еще". А никаких допусков нет. Много спортсменов уже закончили карьеру. Очень большой период получается. А спорт — не вечный. Короткий промежуток жизни, когда ты можешь показывать хорошие результаты. А его у тебя просто отнимают. Не дают показывать свою силу. Двоякая ситуация».

На уточняющий вопрос, не подумывает ли он завершать карьеру, Александр философски, но с заметной долей обреченности бросает: «Как пойдет».

Большунов прекрасно понимает искусственность этой стагнации, которая и порождает ту самую осеннюю хандру на старте каждого нового внутреннего сезона. Его боль обретает точные, математические очертания. Большунов — максималист, и его оценка потерянного спортивного времени бьет наотмашь. Размышляя о годах вне международных соревнований, он объясняет свое уныние украденным величием, ради которого он когда-то жертвовал всем:

«Ну, не прям впустую. Но я же понимаю, что за эти пять лет можно было довести количество медалей олимпийских и с чемпионатов мира до 40. 100%. Уже 17 есть, а там что остается-то. Я бегал-то на международных стартах всего четыре года. А что такое четыре года? С 2018 по 2022-й. Можно было намного больше сделать. Но нет».

По сути, это безжалостный расчет большого спортсмена, которого лишили исторического шанса как минимум не отстать от того же великого Йоханнеса Клебо по медалям. Любые надежды на Игры-2030 разбиваются об усталость человека, которому просто незачем форсировать форму:

«Мыслей об этом нет совершенно. Думал, что буду готовиться и выступать на этих Олимпийских играх. В итоге — нет. Так же может быть и со следующими. Какой итог? Готовишься, готовишься, а толку — ноль. И что, какой смысл готовиться к чему-то?».

Сложность ситуации достигает апогея в рассказе Александра о попытке получить нейтральный статус. Сам Большунов сводит историю к тому, что его не пускают исключительно из-за фамилии, мол — он лицо российского спорта. Однако нужно честно признать, что по некоторым другим критериям он также не проходит. К примеру, причастность к силовым структурам является той «красной чертой», которую международные федерации переступать не готовы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Большунова, процесс его отклонения занял минимум времени:

«Отправляешь заявку, и тут же отвечают. По сути, без проверок, без всего. В течение одного дня. "До свидания", и все. Достаточно моей фамилии».

Неудивительно, что на вопрос о будущих решениях профильных федераций он отвечает исчерпывающе: «Уже фиолетово на их решения».

Точно так же он оценивает и недавнее завершение карьеры своим многолетним товарищем Сергеем Устюговым, мысленно примеряя его ситуацию на себя:

«Может быть, и стоило [еще побегать]. Но ради чего? Были бы старты, он смог бы себя заставить показывать результат. А так, пару-трех лет побегал и понял, что есть вещи важнее спорта. А время не стоит на месте, оно бежит очень быстро».

На фоне этого ледового тупика единственным настоящим спасением для Александра становится семья. Недавно у него родилась вторая дочь, Оливия, и именно туда, к жене и детям, рвется его сердце. Он честно признается в желании завершить этот бесконечный бег по кругу:

«Такое желание [все бросить] есть. Хочется находиться все-таки рядом с семьей. Но я рад, что в такой период смог выделить время, чтобы провести его с близкими».

Рассказывая о партнерских родах, лыжник подчеркивает истинные приоритеты:

«В голове была одна мысль, что в такие сложные минуты я должен и могу поддержать любимую жену. Это главное. Пройти через такое вместе, прожить и пережить этот момент. <...> Я даже не подумал бы отказаться».

От этого интервью действительно веет безнадежностью. Анализируя выступления Большунова в минувших сезонах и слушая его сегодняшние рассуждения, сложно отделаться от мысли, что мы наблюдаем финальные аккорды великой карьеры. Сейчас встает один главный вопрос: хватит ли Короля лыж на то, чтобы с самоотдачей бежать за сборную Татарстана и радовать страну дальше?