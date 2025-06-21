Туманов на творческом вечере рассказал об идее создания «Созвездия-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Республики Крым, почетный наставник, член комиссии по культуры Общественной палаты РТ, генеральный продюсер и сопредседатель жюри фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов провел творческий вечер.

Деятель культуры рассказал о жизненном пути, людях, которые сыграли важную роль в его жизни, и об идее возникновения движения «Созвездие-Йолдызлык», сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мне повезло, на втором курсе театрального училища я получил свою первую главную роль в Качаловском театре. Из этого потом выросла идея «Созвездия-Йолдызлык». Эта роль принесла мне много неприятностей, так как все начали почему-то меня после нее не очень любить», – заметил он.

«Тогда я понял, что талантом в этом мире быть сложно. Поэтому в нашем фестивале мы реализовали идеи об отсутствии злобы в закулисье», – пояснил Туманов.

Он рассказал о спектаклях, сыгранных на разных сценах, и о любимых ролях, поделился воспоминаниями о знаменитых коллегах и наставниках, а также поведал об истории своей семьи. Кроме того, Туманов исполнил несколько песен и прочитал стихи.

Торжественный вечер посетил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, который выступил с речью. «Я работаю с Дмитрием Тумановым уже более 17 лет. Тогда, когда я ещё возглавлял движение студенческих трудовых отрядов в республике, он был одним из первых людей, кто поддержал меня и наше общее дело. С тех пор вместе мы прошли через многое», – отметил он.

«Могу сказать, что Дмитрий Туманов – великий строитель человеческих судеб», – подчеркнул министр.

В лице Туманова Садыков поблагодарил педагогов и организаторов, которые занимаются творческим развитием молодежи в «Созвездии-Йолдызлык». Он также напомнил, что в прошлом году был запущен новый фестиваль «Премьера», направленный на развитие студенческих театров.