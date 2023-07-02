Туман, сильный ветер и до +29 градусов ожидаются в Татарстане в понедельник

Ночью в понедельник на Татарстан опустится туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15–18 м/с.

Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 24–29 градусов.