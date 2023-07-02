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Туман, сильный ветер и до +29 градусов ожидаются в Татарстане в понедельник
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Ночью в понедельник на Татарстан опустится туман, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Днем ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилениями ветра. Его порывы могут достигать 15–18 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до 24–29 градусов.
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