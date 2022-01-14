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Спорт
14 января 2022  14:00

Тульский «Арсенал» расторг контракт с бывшим полузащитником «Рубина»

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Тульский «Арсенал» расторг контракт с тремя футболистами по обоюдному согласию сторон: защитником Александром Денисовым, нападающий Александру Тудорие и полузащитником Русланом Камболовым, который с 2014 по 2019 год выступал за казанский «Рубин», сообщает пресс-служба тульского клуба.

В этом сезоне полузащитник провел только четыре матча в составе «Арсенала», в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров чемпионата Российской премьер-лиги «Арсенал» занимает 12-е место в таблице с 19-ю очками. В первом матче после зимнего перерыва команда Миодрага Божовича сыграет 26 февраля в гостях против «Сочи».

#фк рубин #руслан камболов
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