Туктамышева по стопам Загитовой, бой за Костылеву, новая роль Валиевой. Неделя «фигурки»

Сюжет вокруг конфликта мамы Костылевой и Плющенко закрутился до остросюжетной драмы и, похоже, может перерасти в трагедию – фигурное катание просто может потерять талантливую Елену. А вот Валиева совсем скоро получит второй шанс и попутно зарабатывает деньги. Подробности - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото коллажа: fsrussia.ru / Михаил Шаров ; © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Болезнь или побег? Что случилось у Костылевых?

Не утихли еще страсти по конфликту между Евгением Плющенко и мамой Елены Костылевой - Ириной Костылевой. Масла в огонь подлила новая информация. Оказывается, юная восходящая звездочка «Ангелов Плющенко» не примет участие в предстоящем Кубке Первого канала среди юниоров — спортсменка вынуждена пропустить соревнование из-за болезни. Об этом сообщает телеграм-канал team_kostyleva.

Сейчас, естественно, поползут домыслы о том, что дело вовсе не в больном колене или бедре, на чем настаивала в своих постах и интервью Ирина Костылева. После опубликованного Яной Рудковской видео все могут подумать совсем о других причинах проблем со здоровьем фигуристки. Все-таки репутация – дело такое. Замаравшись однажды — получаешь подозрение в дальнейшем всегда.

Позже Readovka сообщила, что Елена Костылева покинула Москву вместе с родителями, которые занимаются здоровьем дочери. И это рождает другие предположения. Дело в том, что Ирина Костылева настаивает, что в «Ангелах Плющенко» работают над «обработкой» ее дочери, чтобы получить полный контроль над талантливой фигуристкой. Возможно, мама фигуристки решила на время вывезти дочку, чтобы вернуть расположение дочери вдали от Нугумановой и других тренеров академии.

Ирина Костылева в своем тг-канале по-прежнему настаивает, что проблема не в ней, а в том, что в школе Плющенко планомерно работали над тем, чтобы настроить Елену против мамы. Так, она отрепостила один из комментариев в своем канале:

«К сожалению, они от Ирины не отстанут. Чем богаче люди, тем за меньшую копейку удавятся. Они потратились на Лену, и им нужен контракт, позарез просто. Чтоб Костылевы не могли встать и уйти в любой момент. Неужели не понятно, пока не будет контракта, пойдут на ВСЁ! Только классный юрист может помочь Ирине. Но сомневаюсь, что кто-то с ними связываться будет. Очень жаль Ирину», — говорится в комментарии.

Фото: Соцсети «Ангелы Плющенко»

Жаль, если скандалы и шумиха вокруг 14-летней девочки в итоге скажутся на карьере талантливой спортсменки. Все-таки эмоциональный фон для неокрепшей психики – не менее важный фактор, чем физическая подготовка. Если подтвердится информация, что дело не в болезни, а в мамином решении, то большой вопрос, куда теперь подастся фигуристка, и есть ли у Елены будущее в фигурном катании?

Прошлый сезон оказался для нее очень успешным: Елена дебютировала в группе Евгения Плющенко, одержала победу на первенстве России, выиграла финал российского этапа Гран-при среди юниоров и завоевала медали на этапах Гран-при. В нынешнем же сезоне все с самого начала не заладилось.

Туктамышева жертвует наградами, чтобы помочь Давиду вслед за Загитовой

А вот недавно официально завершившая карьеру Елизавета Туктамышева накануне отметилась поступком, который можно комментировать только с положительной стороны.

Так, блогер Витя Кравченко на своей странице в социальных сетях сообщил, что Императрица разыграет одну из своих золотых медалей за победу на этапе Гран-при ISU, чтобы собрать средства на лечение тяжелобольному ребенку.

«Розыгрыш настоящей золотой медали Гран-при по фигурному катанию Лизы Туктамышевой. Возможно, подобная награда разыгрывается впервые — уникальный и особенный приз. Мы с Лизой решили, что медаль должна принести ещё немножко положительных эмоций и получить вторую жизнь, поэтому: на фотографии — симпатяга Давид. Ему 3 года. Сегодня он борется с одной крайне серьёзной болезнью. Речь про СМА. Давид — сильный малый, но лечение очень-очень дорогое.

Каждый, кто переведёт от 100 рублей, получает билет на розыгрыш (порядковый номер перевода). Вы можете хоть 100 раз перевести по 100 рублей (тем самым увеличив свои шансы) или закинуть любую сумму разом, в надежде, что вам повезёт. Уверен, найдутся и те, кому медаль не нужна, а просто есть желание помочь Давиду и сделать доброе дело. Предлагаю всем помочь парню и его родителям справиться», — написал Кравченко.

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Стоит отметить, что сама Елизавета хранит молчание и не рассказывает о своем добром поступке в социальных сетях. За нее это делают третьи лица, которые узнали информацию по своим каналам.

Напомним, летом Алина Загитова тоже пробовала в благотворительность. В июле она решила выделить 200 тысяч рублей на лечение Давида, страдающего от мышечной дистрофии, о чем поспешила рассказать в социальных сетях.

«Помощь — это не просто добрый жест, это возможность изменить чью-то жизнь к лучшему. Каждый из нас может стать частью чего-то большего, внеся свой вклад в общее дело. Даже небольшая сумма или несколько часов вашего времени могут оказать значительное влияние на судьбы людей, нуждающихся в поддержке.

Представьте, что ваша помощь может подарить надежду, восстановить веру в добро», — написала Загитова.

Необходимый укол для Давида, кстати, стоит 250 миллионов рублей.

Камила Валиева побудет королевой Лией

Вот уже всего три недели осталось у Камилы Валиевой перед возвращением на профессиональный лед. Но это не мешает ей по-прежнему заниматься и коммерческой деятельностью. Так, она вместе с Марком Кондратюком исполнят главные роли в новом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Марк исполнит партию Принца, а Камила — королевы Лии.

Также в мюзикле на льду примут участие двукратные серебряные призёры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Шоу пройдёт в Москве 14 и 15 марта.

Фото: Юлия Комарова / fsrussia.ru

Впрочем, и на официальных соревнованиях Камиле уже прочат большое будущее. Серебряная призерка Олимпийских игр Алена Леонова уже предсказала, что именно Камила станет главной соперницей Аделии Петросян после своего возвращения в официальные соревнования.

«Учитывая прыжки, которые я вижу в соцсетях Валиевой, скажу, что она в очень хорошей форме. Самое главное – собрать это всё в кучу и в одну программу. Если она вернётся в следующем сезоне, то она всё сделает, чтобы сделать его победным. Насчёт того, чтобы обойти Петросян – не знаю, надо смотреть, а то, что будет главной конкуренткой – 100%», — приводит слова Леоновой «Советский спорт».