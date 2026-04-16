В Казани почтили память татарского поэта Габдуллы Тукая

15 апреля – день смерти великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Татарская общественность совершила посещение могилы поэта на кладбище Ново-Татарской слободы.

Сегодня татарская общественность посетила могилу великого поэта Габдуллы Тукая. На траурном мероприятии, организованном по случаю 113-й годовщины со дня ухода поэта в мир иной, присутствовали писатели, ученые, религиозные деятели и почитатели творчества Тукая. Они возложили цветы на могилу великого поэта и вознесли молитву его духу.

Открыл и вел траурное мероприятие народный писатель Татарстана Зиннур Мансуров. В своем выступлении он отметил сходства между эпохой Тукая и современностью.

«Мы живем в сложное время. Кажется, что человечество страдает, не в силах склониться в сторону книги, просвещения, света, не идет к развитию, войны в мире не утихают. Но и время, в котором жил Тукай, было нелегким. В то тяжелое время наш поэт взял на свои плечи невероятно огромный и священный долг – ответственность быть халимом (служителем) нации», – сказал он.

Зиннур Мансуров также остановился на творчестве Тукая. «Переехав из Уральска в Казань, он творил всего 7 лет. За это короткое время он чего только не сделал. В своих сочинениях он осветил татарский быт, жизнь со всех сторон. Касался вопросов воспитания детей, давал наставления молодежи, вмешивался в политику, изучал народное творчество, писал учебники и хрестоматии для наших школ. Нет области, которой бы не коснулся Тукай. Он создал 409 стихотворений и поэм, 350 статей, фельетонов, памфлетов и оставил нашим детям 150 произведений», – подчеркнул он.

Также Зиннур Мансуров отметил необоснованность ярлыка «атеист», приклеенного Тукаю в советское время, подчеркнув, что поэт хорошо знал Коран и исламскую религию, просто критиковал недостатки некоторых религиозных деятелей.

Главный редактор изданий «Безнең мирас» и «Мәдәни җомга» Лабиб Лерон ознакомил с мыслями о Тукае из дневников Гумера Баширова. «Я когда-то говорил лет 10 назад: "Чем дальше мы отдаляемся от Тукая, тем ближе мы к Тукаю". Но сегодня я говорю, что по некоторым вопросам мы отдаляемся от Тукая. В 1938 году, после очень хорошего мероприятия, посвященного Тукаю, Гумер Баширов пишет: "Живи, Тукай, радуйся, Тукай". Но через год в дневнике: "Хорошо ещё, что Тукай умер и спасся", – вспомнил он.

Также он рассказал о событиях, произошедших с писателем Гумером Башировым в 1943 году. «В 1943 году, возвращаясь из окрестностей Атни, они заезжают в деревню Кушлавыч. Спрашивают у народа: "Где здесь родной дом Тукая?" Жители деревни отвечают: "Мы не знаем, мы и стихов Тукая не читали". После этого Гумер Баширов, огорчившись, говорит: "Мы даже не знаем родной дом Тукая. Что мы за народ?!" Действительно, иногда хочется сказать: "Что мы за народ?"», – отметид Лерон.

«При организации 80-летия Тукая организаторы ссылаются на отсутствие денег. Даже таких великих поэтов, как Сайфи Кудаш, Гафур Кулахметов, с трудом приглашают на мероприятие. Тогда Гумер Баширов написал, предупредив, что даже на доходы от ежегодно издаваемых многочисленных томов Тукая можно уже много лет шумно проводить его юбилей. Через 10 лет будет 150-летний юбилей Тукая. Надеюсь, что этот юбилей мы проведем с мировым размахом. Тукай – это наш непотопляемый корабль во времена безъязыкости, в проклятые времена, когда наш язык был на грани исчезновения», – заключил он.

Известный татарский писатель, драматург, публицист Рабит Батулла выступил против сравнения Тукая с классиками других наций. По его мнению, называть Тукая «татарским Пушкиным» неправильно, потому что каждый из них велик по-своему.

Доктор филологических наук, профессор Хатып Миннегулов назвал дела, совершенные Тукаем за свою четвертьвековую жизнь, даром Всевышнего татарскому народу. Ученый сказал, что Тукай является самым почитаемым человеком и в зарубежных странах, где бы ни жил татарин, он видит в нем отражение своей нации.

Ректор медресе «1000 лет принятия ислама» хазрат Ильяс Зиганшин вместе со своими учениками вознес молитву духу поэта. Он напомнил, что Тукай в первую очередь является религиозным деятелем и просветителем. Подчеркнул, что поэт продолжил и возвеличивал труды таких ученых, как Шигабутдин Марджани, Ризаэтдин Фахретдин и Каюм Насыйри.

На мероприятии также поделились своими мыслями народные поэты Татарстана, лауреаты Государственной премии имени Габдуллы Тукая Радиф Гаташ, Газинур Мурат, генеральный директор Национального музея Айрат Файзрахманов. Переводчик Гайша бинт Фатих Кутлу исполнила стихотворение Тукая «Утро» на татарском и турецком языках.

