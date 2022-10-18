Туймазинский завод КАМАЗа возглавил новый гендиректор

«Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА) – дочернее предприятие КАМАЗа в Башкортостане – возглавил Фидан Арысланов, сообщила пресс-служба автогиганта.

До назначения 35-летний Арысланов занимал должность замгендиректора по производству. На Туймазинский завод он пришел в 2011 году мастером участка заготовительно-сварочного цеха, прошел все ступени карьерного роста и в сентябре 2018 года стал заместителем генерального директора ТЗА по производству, где проработал 4 года.

Фидан Арысланов – новый генеральный директор «Туймазинского завода автобетоновозов» Фото предоставлено пресс-службой «КАМАЗа»

Пресс-служба напоминает, что Сергей Кленько, ранее занимавший должность генерального директора «Туймазинского завода автобетоновозов», со 2 августа 2022 года назначен директором кузнечного завода «КАМАЗа». С этого момента Фидан Арысланов исполнял обязанности генерального директора ТЗА.

Основная специализация ТЗА – проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, нефтегазодобывающей отраслей.