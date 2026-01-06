«Туган тел» признано словом 2025 года по версии «Миллиард.Татар»

Фото: © «Миллиард.Татар»

Словом 2025 года стало выражение «Туган тел» (родной язык) – такой результат показало общественное голосование, проведенное редакцией «Миллиард.Татар».

Общественное голосование за слово года стартовало 2 января 2026 года в телеграм-канале издания и длилось три дня. В нем приняли участие более 1,2 тыс. человек. По его итогам «Туган тел» набрало 469 голосов и заняло первое место. На втором месте оказалось слово «Бала» (205 голосов), третью позицию разделили «Татар мәктәбе» и «Ифтар», получившие 99 и 96 голосов соответственно. В число лидеров также вошел «Камал театры».

Выбор слова года стал итогом анализа медиапространства Татарстана за 2025 год. Редакция отобрала шорт-лист татарских слов и словосочетаний, которые чаще всего упоминались в региональных СМИ. В него вошли: бала, хезмәт хакы, туган тел, Камал театры, лекторий, Каюм Насыри, ифтар, Идегәй, татар мәктәбе, ислам дөньясы.

Лидером по числу упоминаний стало слово «бала», связанное с темой демографии. Следом с частотой более 10 тыс. упоминаний в медиаполе шло понятие «хезмәт хакы» (заработная плата).

При этом в течение года резко возросло внимание к теме татарского языка, которая активно обсуждалась общественниками, педагогами и родителями школьников.

Особый общественный резонанс вызвали дискуссии вокруг сокращения часов родного языка в младших классах, инициативы о переименовании предмета «Родной язык» в «Язык народов РФ», а также ситуация с возможным закрытием единственной татарской школы в Москве. В регионах инициативу о переименовании предмета не поддержали, и его название осталось прежним.

В редакции подчеркивают, что выбор слова «Туган тел» отражает глубинные переживания татарского общества за судьбу родного языка и его будущее в образовательной и культурной среде.