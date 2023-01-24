Туфан Имамутдинов: Знакомство с национальной культурой надо начинать с дастанов

Главный режиссер театра Тинчурина Туфан Имамутдинов считает, что знакомство с национальной культурой, понимание ее особенностей следует начинать с древних дастанов (эпосов). Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции, посвященной премьере спектакля «Идегей» в Тинчуринском театре. Спектакль приурочен к 1100-летию принятия ислама государством Волжская Булгария.

«Народы Средней Азии национальную культуру начинают с дастанов. Например, мы обратили внимание на их отношение к образу Идегея и к этому эпосу. В Казахстане есть даже фестиваль его имени. Нам тоже знакомство с национальной культурой надо начинать с дастанов», – сказал режиссер.

«У нас изучение татарской литературы начинается с Тукая. У нас богатое наследие из дастанов, и их надо изучать. Их сюжет, стихотворные строки были образцом для наших великих поэтов», – пояснил режиссер.

Он обещал, что постановка «Идегея» в театре Тинчурина будет интересна также и молодежи – спектакль изобилует экшн-сценами.

«Спектакль “Идегей” – для нас большое событие. Это наша история, наша жемчужина. Очень важно через сценический язык донести до молодого поколения наши эпосы. При поддержке нашего Президента, Правительства республики увидело свет это произведение», – поделился мнением заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов рассказал о планах показать спектакль школьникам и студентам. «Ведутся переговоры с Министерством образования и науки Татарстана. Дети, молодежь должны увидеть этот спектакль. "Идегей" – очень актуальное произведение. Оно будет интересно разным категориям зрителей», – резюмировал директор театра.

Премьера спектакля «Идегей» назначена на 26, 27 января. Главную роль в постановке исполняет молодой актер и режиссер Ильнур Гарифуллин.

Идегей (Едигей) – правитель (эмир) Золотой Орды (с 1399 года), основатель Ногайской Орды. Борьба Идегея за единство Золотой Орды легла в основу народного эпоса «Идегей».