Заболеваемость упала, но контроль ослаблять нельзя: в Казани открыли форум о туберкулезе

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня в казанском отеле «Ногай» открылась научно-практическая конференция «Туберкулез у детей и взрослых. Инновационные методы диагностики». В ней участвуют фтизиатры и пульмонологи Татарстана, а также специалисты из Москвы, Саратова, Чебоксар и других городов России.

В программе ежегодного форума – актуальные вопросы лечения туберкулеза, вакцинации, раннего выявления заболевания у взрослых и детей, применения лекарств, а также разбор сложных клинических случаев.

«Заболеваемость и смертность от туберкулеза в Республике Татарстан снижаются. Наши показатели ниже, чем в России и Приволжском федеральном округе, но вопрос раннего выявления туберкулеза не теряет актуальности. Он находится на особом контроле у медиков», – отметила заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Рамзия Фатыхова.

Фтизиатр подчеркнула: к росту заболеваемости приводят те случаи, когда люди пренебрегают медосмотрами и заражают окружающих. Особое внимание медики уделяют мигрантам. Иммигранта даже могут депортировать из страны, если станет известно, что он болен туберкулезом.

«Мы находимся на историческом минимуме туберкулеза. По итогам 2024 года, в республике болеет около 20 человек на 100 тыс. населения, а смертность составляет 1,3 на 100 тыс.», – рассказал главный врач Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Алексеев.

Врач подчеркнул, что распространителями инфекции являются взрослые люди. Дети, к счастью, болеют реже. Предотвратить массовое заражение может каждый ответственный человек – достаточно раз в год пройти флюорографию.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Борьба с туберкулезом – одно из приоритетных направлений медицины Татарстана. Помимо головного учреждения, Республиканского противотуберкулезного диспансера, в республике работают 38 кабинетов на базе центральных районных больниц. За последние десять лет заболеваемость упала в два раза, а смертность – в пять раз. Противотуберкулезная служба хорошо укомплектована людьми, имеется нужное оборудование», – сказал заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения по городу Казани Владимир Филатов.

По словам Филатова, проходящая сегодня конференция – прекрасная возможность поделиться опытом, изучить новейшие методы диагностики и лечения.