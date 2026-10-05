«Туалет не смыли, свет не выключили»: в Финляндии ищут след российских шпионов

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) предположила возможную связь России с серией случаев незаконного проникновения в дома депутатов финского парламента. Материал об этом вышел под заголовком «Кремль под подозрением», сообщает РИА Новости.

«Открытая дверь, моча в туалете, включенная лампа – следы, оставленные неизвестным злоумышленником, легко могут остаться незамеченными. Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в статье.

По данным издания, финские власти допускают, что к инцидентам может быть причастна Россия. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о возможной причастности Москвы ответил, что такой вариант вполне возможен и особенно вероятен в нынешних условиях.

NZZ также утверждает, что Россия якобы стремится «посеять хаос и повлиять на политику в Европе». Автор статьи задается вопросом, может ли происходящее быть попыткой запугивания накануне парламентских выборов, которые пройдут в Финляндии в следующем году.

Полиция Хельсинки 1 октября сообщила о начале расследования случаев незаконного проникновения в дома депутатов финского парламента.

О подобных инцидентах также сообщал финский телерадиовещатель Yle. По его данным, зарегистрировано менее 20 таких случаев.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо заявил на пресс-конференции в четверг, что из квартир ничего не пропало и признаков взлома не обнаружено. При этом депутаты сообщали о различных оставленных «следах».

Yle со ссылкой на источники уточнил, что речь идет о включенном свете, оставленных открытыми дверях и других признаках того, что в доме мог находиться посторонний человек.

Власти и правоохранительные органы не раскрывают точное число случаев проникновения, период, в который они произошли, а также возможные признаки связи между отдельными эпизодами.

Россия неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве во внутренние дела других государств, называя их голословными. В Москве, в свою очередь, также неоднократно заявляли о многочисленных попытках вмешательства со стороны западных государств.