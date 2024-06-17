Трюки от «Шоу безумцев», Galibri & Mavik и салют: как в Челнах отметят День молодежи

День молодежи в Набережных Челнах состоится 29 июня. Он будет проводиться от проспекта Чулман по проспекту Хасана Туфана до майдана парка Прибрежный. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Винер Харисов.

По словам спикера, темами молодежного фестиваля станут Год семьи, Год научно-технологического развития и 30-летие государственной молодежной политики в Республики Татарстан, 400-летие города Набережные Челны.

С 13 часов стартует интерактив «Молодежный квартал», во время которого жители и гости города посетят развлекательную сценическую площадку «Все свои» и «Молодёжный маркет» — площадку для продвижения молодых дизайнеров Татарстана. Основой является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, натуральной косметики, предметов интерьера и декора.

Тут же пройдет фестиваль российского движения детей и молодежи «Движение первых» в рамках «Быть в Движении» и арт-встречи для тех, кто хочет отдохнуть в красивом месте и творческой атмосфере, отвлечься от повседневности и нарисовать свою первую в жизни настоящую картину без опыта в рисовании.

Профориентационное направление будет представлено в акции «Работай в Челнах» от предприятий и организаций города Набережные Челны и молодежного центра «Заман». На площадке будут представлены различные профориентационные мастер-классы от организаций города.

На выставке автомототехники представят более 100 единиц транспорта, в числе экспонирующих – мотоклуб «Ночные волки» и пять автоклубов. Жители и гости города смогут сделать фотографии с автомобилями модельного ряда «КАМАЗ». Более 30 автолюбителей из разных городов республики примут участие в соревнованиях «Автозвук».

С 17 часов на майдане парка «Прибрежный» челнинцев и гостей города ждет концертно-развлекательная программа. Праздничное настроение гостям обеспечат победители творческих конкурсов и фестивалей «Созвездие-Йолдызлык», «Студенческая весна», проекта «Голос Челнов 2.0», продюсерского центра «Планка мьюзик», вокальных и хореографических студий, арт-резиденции «Шатлык» и резидентов «Тавриды Арт».

В рамках технического блока программы парадом пройдут мото- и автоклубы. Любители технических и экстремальных видов спорта увидят программу мото- и велофристайла «Шоу безумцев». В рамках программы спортсмены покажут свои лучшие трюки.

Ключевая тема Дня молодежи будет приурочена к Году семьи. В праздничной программе примут участие молодые семьи, семейные династии.

Главной звездой Дня молодежи в Набережных Челнах станет Galibri & Mavik. Завершит праздничную программу Energy-дискотека. Диджеем станет известный ведущий радио Energy, рэп-исполнитель диджей Саймон.

Кульминацией Дня молодежи станет праздничный салют.

«С 10 часов до 23.30 предполагается ограничение движения по проспекту Хасана Туфана в обоих направлениях на участке автомобильной дороги от проспекта Чулман до улицы Раскольникова и по улице Раскольникова до пересечения с проспектом Раиса Беляева», — сообщил спикер.

Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что праздник должен пройти так, как это видит молодежь.

«В конце июня отмечается в стране День молодежи. По-особому он отмечается в Набережных Челнах, учитывая, что это город молодежи, поэтому традиционно мы помогаем молодежи провести праздник. Но праздник должен быть организован так, как видит молодежь. А мы тоже придем и примем участие», — поручил Магдеев.