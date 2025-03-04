Трюдо: Сегодня США начали торговую войну против Канады

Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, комментируя ситуацию с пошлинами.

Напомним, с 4 марта США ввели импортные пошлины на товары из Мексики и Канады в размере 25%, а также тарифы на продукцию из Китая – 10%. Цель мер – защитить национальную экономику и пресечь угрозы, которые идут в сторону Штатов из соседних стран, пояснили в Белом доме.

«Сегодня США начали торговую войну против Канады», — прокомментировал Трюдо решение Штатов (перевод по РИА «Новости»).

Он добавил, что Оттава в ответ введет 25-процентные пошлины на товары из США на сумму примерно на 107 млрд долларов. Причем ограничения вступят в силу немедленно на товары на сумму 30 млрд канадских долларов, а остальные — через три недели.