Труженику тыла Завдату Зайнутдинову из Казани исполнилось 95 лет

Труженик тыла Завдат Зайнутдинов из Казани сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Завдат Ибрагимович родился 22 мая 1931 года в деревне Бибеево Камско-Устьинского района. В семье было трое детей. Зайнутдинов во время Великой Отечественной войны работал на колхозных полях. После войны учился в юридическом институте. До выхода на пенсию трудился на жировом комбинате в Приволжском районе заведующим клубом», – рассказали в пресс-службе.

Общий трудовой стаж ветерана – 44 года. Завдат Ибрагимович имеет юбилейные медали.