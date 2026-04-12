Труженику тыла Василию Мельникову из Казани исполнилось 95 лет

Труженик тыла Мельников Василий Никитич из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Василий Никитич родился 12 апреля 1931 года в Кировской области. В начале войны работал на спиртзаводе подсобным рабочим. После войны уехал в Нижний Тагил, где работал на металлургическом комбинате имени В. И. Ленина, в горячем цеху», – рассказали в пресс-службе.

В 1964 году Василий Никитич переехал в Казань, где трудился на заводе «Серп и Молот» мастером цеха до выхода на пенсию.