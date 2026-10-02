Труженику тыла Михаилу Филиппову из Казани исполнилось 95 лет

Труженик тыла Михаил Филиппов из Казани сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Михаил Иванович родился в деревне Рождествено Лаишевского района ТАССР. Окончил семь классов школы и связал свою жизнь с промышленным производством. Всю свою трудовую деятельность Филиппов посвятил Казанскому оптико-механическому заводу (КОМЗ). С этого предприятия вышел на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

Михаил Филиппов награжден памятными юбилейными медалями.