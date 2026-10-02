news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 2 октября 2026 14:55

Труженику тыла Михаилу Филиппову из Казани исполнилось 95 лет

Читайте нас в

Труженик тыла Михаил Филиппов из Казани сегодня отмечает 95-летие, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Михаил Иванович родился в деревне Рождествено Лаишевского района ТАССР. Окончил семь классов школы и связал свою жизнь с промышленным производством. Всю свою трудовую деятельность Филиппов посвятил Казанскому оптико-механическому заводу (КОМЗ). С этого предприятия вышел на заслуженный отдых», – рассказали в пресс-службе.

Михаил Филиппов награжден памятными юбилейными медалями.

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

В Татарстане из-за заморозков ввели режим ЧС

2 октября 2026

Армия России сбила самолет с командиром бригады ВСУ «Призрак Киева»

1 октября 2026
Новости партнеров