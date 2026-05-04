Труженику тыла из Татарстана Махмуту Гатауллину исполнилось 95 лет

Труженик тыла Махмут Гатауллович Гатауллин из Атнинского района Татарстана в апреле отметил 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Махмут Гатауллович родился в селе Большая Атня, он был третьим ребенком в семье. Его мать трудилась дояркой в колхозе. В 1939 году Махмут пошел в первый класс. После окончания семи классов начал работать в колхозе. В те времена каждая семья должна была сдавать колхозу определенное количество мяса. Чтобы выполнить это задание, Махмут Гатауллович занялся разведением кроликов, ежегодно выполнял государственное задание», – рассказали в пресс-службе.

В военные годы подросток трудился в колхозе – собирал сено и горох, пахал землю. Когда Махмуту Гатаулловичу исполнилось 15 лет, ему доверили запрягать лошадь. В 1948 году его брат вернулся с войны.

В 1951 году Махмут Гатауллин пошел служить в армию, стал командиром отделения телефонной связи. Во время службы сильно заболел. В 1954 году, получив вторую группу инвалидности, вернулся из армии. Устроился на почту связистом. Потом опять заболел и четыре месяца лечился в казанском госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны. После выздоровления вернулся домой и устроился работать в мебельный цех. Там он освоил новое ремесло, научился работать с деревом и стал одним из лучших мастеров цеха.

В 1959 году женился на девушке Марьям, у них родились два сына. В 2018 году супруга Махмут Гатауллович умерла. Сейчас за ним ухаживает младший сын.

Махмут Гатауллович награжден юбилейными медалями за значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и самоотверженный труд.