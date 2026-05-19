Труженику тыла Исмагилу Хасанову из Казани исполнилось 97 лет

Труженик тыла Исмагил Хасанович Хасанов из Казани сегодня празднует 97-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Исмагил Хасанович родился в деревне Кирби Лаишевского района в многодетной семье крестьян. Окончил пять классов школы и стал работать в колхозе разнорабочим. В 1949 году был призван в армию. После демобилизации приехал в Казань, устроился на завод РТИ, где проработал до пенсии», – рассказали в пресс-службе.

Исмагил Хасанов награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».