Труженику тыла Ильдус Сальманову из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженик тыла Ильдус Газимзянович Сальманов из Лениногорского района Татарстана отметил 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ильдус Газимзянович родился 3 апреля 1931 года в деревне Карагай Лениногорского района, в семье крестьянина. Отец сильно болел, мама работала в колхозе. Отучился в школе семь лет и пошел работать в колхоз „Маяк“. Жизнь была тяжелой, многое пришлось пережить. В годы войны вся мужская работа легла на плечи подростков. Не жалея сил, все работали ради Победы», – рассказали в пресс-службе.

В 1949 году Сальманов был призван в Советскую армию. В пятидесятые годы, когда начала развиваться нефтяная промышленность, начал работать учеником оператора по добычи нефти и газа. В последующим стал мастером. В 1957 году женился и уехал в Узбекистан, там работал механиком на дорожном участке до выхода на пенсию.

В 1991 году Сальманов вернулся в Лениногорск. Устроился оператором в «Водоканал» и проработал еще шесть лет. За свою трудовую жизнь награжден медалью «За доблестный труд». Вместе с женой воспитал и вырастил двух дочерей. Сегодня у юбиляра четыре внука и два правнука.