Общество 8 марта 2026 14:15

Труженик тыла Зигангир Загидуллин из Казани отмечает 95-летие

Труженик тыла Зигангир Загидуллович Загидуллин из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Зигангир Загидуллович родился 8 марта 1931 года в деревне Юлбай Сабинского района. Во время войны работал пастухом, валил лес. После войны трудился на разных работах, на пенсию вышел с СК им. Кирова», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время ветеран проживает вместе с сыном. Загидуллин награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

#Год воинской и трудовой доблести
