Труженик тыла, заслуженный педагог из Татарстана Ирек Уразаев отметил 95-летний юбилей

Труженик тыла Ирек Тагирович Уразаев из Актанышского района Татарстана в апреле отметил 95-летний юбилей. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Ирек Тагирович Уразаев родился 28 апреля 1931 года в многодетной семье учителей в селе Усы Актанышского района. В семье было девять детей. В 1942 году глава семейства Тагир Бадретдинович, учитель начальных классов, ушел на фронт добровольцем. От него пришло несколько писем, а потом известие, что он пропал без вести. Позже Иреку сообщили, что его брат Рустем, также ушедший на фронт, тоже пропал без вести. В доме с соломенной крышей, где оставались еще четверо детей, Ирек оказался за старшего, рассказали в пресс-службе.

Подросток с раннего утра запрягал лошадь и боронил почву. После работы отправлялся в школу в Байсарове, преодолевая пешком по четыре километра туда и обратно. Класс, в котором он учился, плохо отапливался.

После окончания школы Уразаев попытался поступить в педагогическое училище, но в тогдашнее голодное время его семья нуждалось в помощи, и он пошел работать. После войны, в 1948 году, юноша всё же поступил в Мензелинское педучилище. На третьем курсе был призван в армию, служил в авиации. После специальной подготовки, освоив специальность радиомеханика, был направлен на службу в 9-ю гвардейскую истребительную дивизию, которая обеспечивала противовоздушную оборону Москвы. Там он обслуживал 48 самолетов авиаполка, за все время участвовал в обеспечении двенадцати военных парадов.

В 1955 году молодой человек был демобилизован и вернулся домой. В 1963 году Ирек Тагирович с молодой женой Розалией Салиховой, выпускницей Мензелинского педучилища, перебрался в Набережные Челны. На протяжении 14 лет Ирек Тагирович работал директором детского дома в Бегишеве, выпустил 500 воспитанников. Затем руководил школой имени Мулланура Вахитова. Потом еще пять лет трудился заместителем директора по воспитательной работе в школе-интернате для умственно-отсталых детей. Выйдя на пенсию, еще семь лет, до 2001 года, продолжал преподавать историю и географию в средней школе №4. Общий педагогический стаж супругов Ирека и Розалии Уразаевых – 90 лет.

У Ирека Тагировича есть сын и дочь, внуки и правнуки. Уразаев пишет мемуары, выпустил несколько автобиографических книг, занимается общественной деятельностью, много читает.

Ирек Уразаев отмечен заслуженными наградами. Это медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», Жукова, «За долголетний доблестный труд», знаки «Отличник Народного просвещения», «Отличник Военно-воздушных сил», «Ударник строительства КамАЗа». Он ветеран Великой Отечественной войны, учитель высшей категории, почетный гражданин Набережных Челнов, заслуженный учитель России.