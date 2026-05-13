Труженик тыла Юрий Трущин из Казани отмечает 96-летие

Труженик тыла Юрий Трущин из Казани сегодня отмечает 96-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Юрий Федорович родился 13 мая 1930 года в селе Гребени Верхнеуслонского района ТАССР в многодетной семье. В военные годы учился в школе, работал в полевых бригадах совхоза, был учеником слесаря на машинотракторной станции. В 1951-1955 годы служил в армии сапером на территории Казахстана. После армии устроился в «КМПО» слесарем», – рассказали в пресс-службе.

Юрий Трущин работал на заводе слесарем-механиком 35 лет. Ветеран награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».