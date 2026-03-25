Труженик тыла Хайдар Фасхиев из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженик тыла Хайдар Запбарович Фасхиев из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Хайдар Запбарович родился 25 марта 1931 года в Апастовском районе. Окончил школу после войны. Трудовую деятельность начал в юношеском возрасте в колхозе „Эшкан“ Апастовского района. Учился в Казанском сельскохозяйственном институте имени М. Горького, работал инженером, техническим инспектором, главным инженером треста, начальником отдела Татарского республиканского объединения „Сельхозтехника“. В октябре 1971 года был выдвинут на работу инспектором КНК ТАССР, где трудился до 1994 года», – рассказали в пресс-службе.

Хайдар Фасхиев был членом КПСС с 1959 года. Работая на различных должностях, показал себя высококвалифицированным специалистом в области механизации и обладателем больших организаторских способностей, отметили в пресс-службе.

Фасхиев был дважды женат. Первая супруга Мадина Шариповна работала врачом, но рано умерла. Позже женился на Наиле Мустафовне. Есть дочь Гульназ Хайдаровна Мостюкова и сын Рифат Хайдарович Фасхиев, и она, и он работают врачами. Сейчас у ветерана две внучки, два внука и два правнука.