Общество 12 апреля 2026 10:00

Труженик тыла, тракторист, отец и дед: Ивану Кузьмичеву из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженик тыла Кузьмичев Иван Яковлевич из Лениногорского района Татарстана отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ

«Иван Яковлевич родился 12 апреля 1931 года в селе Покровка Новошешминского района Татарстана в большой многодетной семье. У его родителей было девять детей. В начале войны Ивану Кузьмичеву пришлось бросить учебу и пойти работать. Трудился по 18 часов в полях, спать приходилось там же, под открытым небом. В ненастную погоду работники укрывались в самодельных шалашах», – рассказали в пресс-службе.

Иван Яковлевич работал в Шереметьевском и Лубянском леспромхозах. Параллельно подрабатывал грузчиком, носил доски на баржу. После учебы приехал в Лениногорск. Работал трактористом в газоразведческой компании «Татбурнефть».

Кузьмичев любит играть в шахматы, занимается огородничеством, играет на баяне и великолепно поет. Вместе с женой вырастил и воспитал двух сыновей. Сейчас у ветерана труда есть три внучки и два внука. Иван Яковлевич навещает свою старшую сестру Марию Яковлевну, которой исполнилось 98 лет.

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
Молодогвардейцы в Казани вручили женщинам цветы в честь Дня космонавтики

11 апреля 2026
