news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 февраля 2026 12:54

Труженик тыла Салимгарай Нуриев из Казани отметил 94-летие

Читайте нас в
Телеграм

Труженику тыла Салимгараю Нуриеву из Казани в феврале этого года исполнилось 94 года. Истории о здравствующих ветеранах и участниках Великой Отечественной войны «Татар-информ» рассказывает в Год воинской и трудовой славы.

«Нуриев Салимгарай Муллашаехович родился 6 февраля 1931 года в Казани. Окончил авиационный институт, всю свою жизнь работал на авиационном заводе. В настоящее время чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается, сам себя обслуживает, может поддержать разговор», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Ветеран имеет юбилейные медали Великой Отечественной войны: «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

#Год воинской и трудовой доблести #ветеран труда #труженики тыла
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

В Казани объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорты столицы РТ и Нижнекамска закрыты

11 февраля 2026
«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

«2026-й простым не будет»: Минниханов о проблемах и ключевых задачах экономики Татарстана

10 февраля 2026