Труженик тыла Салимгарай Нуриев из Казани отметил 94-летие

Труженику тыла Салимгараю Нуриеву из Казани в феврале этого года исполнилось 94 года. Истории о здравствующих ветеранах и участниках Великой Отечественной войны «Татар-информ» рассказывает в Год воинской и трудовой славы.

«Нуриев Салимгарай Муллашаехович родился 6 февраля 1931 года в Казани. Окончил авиационный институт, всю свою жизнь работал на авиационном заводе. В настоящее время чувствует себя удовлетворительно, по дому передвигается, сам себя обслуживает, может поддержать разговор», – рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

Ветеран имеет юбилейные медали Великой Отечественной войны: «55 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне», «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».