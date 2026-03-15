Труженик тыла из Лениногорского района Фатых Зигангиров отмечает 95-летие

Ветеран тыла Фатых Газимзянович Зигангиров из Лениногорского района празднует сегодня 95-й день рождения. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

Зигангиров родился 15 марта 1931 года в деревне Керлигач Лениногорского района. В годы Великой Отечественной войны, ещё подростком, трудился в колхозе в родном селе.

После войны работал водителем в водоканале, откуда вышел на заслуженный отдых. Однако и на пенсии продолжил трудовую деятельность – устроился охранником на телевышку.

Фатых Газимзянович был дважды женат, пережил обеих супруг. Воспитал пятерых сыновей, трое из которых живы сегодня. У ветерана 10 внуков и 20 правнуков, которые регулярно навещают его и радуют своим вниманием.