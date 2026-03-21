news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 марта 2026 08:18

Труженик тыла Ильсур Нурисламов из Казани отмечает 95-летний юбилей

Читайте нас в
Телеграм

Труженик тыла Ильсур Мансурович Нурисламов из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ильсур Мансурович родился 21 марта 1931 года в Арском районе, в деревне Курса. Во время войны работал на полях помощником комбайнера. Окончил институт легкой промышленности», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время ветеран проживает вместе с женой и дочерью. Нурисламов награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».

#Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров