Труженик тыла Ильсур Нурисламов из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженик тыла Ильсур Мансурович Нурисламов из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Ильсур Мансурович родился 21 марта 1931 года в Арском районе, в деревне Курса. Во время войны работал на полях помощником комбайнера. Окончил институт легкой промышленности», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время ветеран проживает вместе с женой и дочерью. Нурисламов награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.».