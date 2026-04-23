Общество 23 апреля 2026 11:50

Труженик тыла Геннадий Кочнев из Казани отмечает 95-летний юбилей

Труженик тыла Кочнев Геннадий Яковлевич из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Геннадий Яковлевич родился 23 апреля 1931 года в Казани. Поступил в авиационный техникум, окончил военную академию, служил в авиационных войсках до 1980 года», – рассказали в пресс-службе.

2026 год в Татарстане объявлен Годом воинской и трудовой доблести. Об этом заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету РТ 17 октября 2025 года.

#Год воинской и трудовой доблести #Наши герои
АИР РТ предложило создать в Татарстане Единый центр партнерских финансов

