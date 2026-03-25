Общество 25 марта 2026 18:25

Труженик тыла Габдулбар Мухаметгалеев из Казани отмечает 95-летие

Труженик тыла Мухаметгалеев Габдулбар Мухаметгалеевич из Казани сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РТ.

«Габдулбар Мухаметгалеевич родился 25 марта 1931 года в Тюлячинском районе. В 1951 году ушел служить в армию во Львов, также служил в Бугульме. Через некоторое время его направили в Казань. Всю жизнь проработал водителем. В 1955 году женился», – рассказали в пресс-службе.

На данный момент ветеран проживает вместе с женой. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.».

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026
Специалисты Татарстана могут принять участие в лидерской программе Архитекторы.рф

24 марта 2026
