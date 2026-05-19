Труженик тыла Азат Шагиахметов из Татарстана празднует 95-летний юбилей

Труженик тыла Азат Шагиахметов из Апастовского района Татарстана сегодня празднует 95-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Азат Сагдеевич родился и вырос в селе Табар Черки. В 1940 году его семья переехала в деревню Среднее Балтаево, там отец работал директором школы. В 1941 году глава семейства и старший брат Азата ушли на фронт, а дети с матерью вернулись в родную деревню. Во время войны Азат Сагдеевич работал в колхозе разнорабочим. После школы он поступил в ремесленное училище в Казани, учился на электрика. После учебы вернулся на работу в родной колхоз «Комсомол», где трудился до пенсии электриком», – рассказали в пресс-службе.

Вместе с женой Гульбану Хатыповной мужчина прожил 62 года. Супруги вырастили пятерых детей, имеют восемь внуков и трех правнуков. Сейчас Азат Сагдеевич живет в Москве в семье дочери. Награжден юбилейными медалями к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.