Труженик тыла Анурбек Гильманов из Татарстана отмечает 95-летний юбилей

Труженик тыла Анурбек Гильманов из Лениногорского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Анурбек Миннахметович родился 25 сентября 1931 года в селе Старое Шугурово Лениногорского района в многодетной семье. Трудился с ранних лет в колхозе. В 1949 году устроился на работу на нефтеразведку в Альметьевске. В 1958 году женился, вместе с супругой Нурией вырастил троих детей», – рассказали в пресс-службе.

В 1961 году Анурбек Гильманов вернулся в родное село, устроился электриком на Шугуровский нефтебитумный завод. Оттуда и вышел на пенсию в 1991 году.

В настоящее время Анурбек Миннахметович проживает вместе с сыном Наилем и его семьей.