Труженик тыла Александр Баранов из Татарстана отметил 95-летний юбилей

Труженик тыла Баранов Александр Иванович из Лаишевского района Татарстана в апреле отметил 95-летие. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Фото: © Из личного архива

«Ветеран родился 3 апреля 1931 года в селе Базякова Алексеевского района ТАССР. В 1935 году семья Барановых переехала в деревню Старая Пристань Лаишевского района. В 1943 году Александр Иванович бросил учебу в четвертом классе и пошел работать в совхоз. Вместе с матерью трудился на полях, помогал выращивать скот для снабжения фронта продукцией. В тяжелые времена он, будучи третьим из пяти детей в семье и единственным «взрослым» мужчиной, помогал своей матери по хозяйству и с младшими», – рассказали в пресс-службе.

Отец Иван Иванович после ранения под Можайском вернулся домой в конце 1944 года. Сам Александр Иванович после войны освоил профессию столяра, служил в рядах советской армии и, вернувшись, продолжил работу по выбранной профессии.

В 1956 году женился на Нине Афанасьевне, в семье родились двое детей – дочь и сын. С 1967 по 1991 год Александр Иванович трудился в Лаишевском лесхозе. Работал плотником и станочником в цеху по переработке древесины.

За многолетний и добросовестный труд Александр Иванович неоднократно награжден почетными грамотами, благодарственными письмами лесхоза, занесен в Книгу почета Лаишевского лесхоза. Ветеран имеет юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, удостоен звания «Ветерана труда». У Баранова есть три внука и четыре правнука.