Общество 9 апреля 2026 21:03

Труженице тыла Зоя Бобылевой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Зоя Яковлевна Бобылева из Казани в апреле отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

ветеран

Фото из личного архива

«Зоя Яковлевна родилась 7 апреля 1931 года в селе Куркачи Лаишевского района. В 1933 году ее семья переехала в Казань. Во время войны трудилась на швейной фабрике №3, где дети штамповали пуговицы для военной одежды. После окончания школы в 1947 году устроилась на фабрику „Динамо“, где проработала до выхода на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Бобылева вышла замуж, родила троих дочерей. В настоящее время она проживает вместе с дочерью. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
