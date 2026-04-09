Труженице тыла Зоя Бобылевой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Зоя Яковлевна Бобылева из Казани в апреле отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Зоя Яковлевна родилась 7 апреля 1931 года в селе Куркачи Лаишевского района. В 1933 году ее семья переехала в Казань. Во время войны трудилась на швейной фабрике №3, где дети штамповали пуговицы для военной одежды. После окончания школы в 1947 году устроилась на фабрику „Динамо“, где проработала до выхода на пенсию», – рассказали в пресс-службе.

В 1953 году Бобылева вышла замуж, родила троих дочерей. В настоящее время она проживает вместе с дочерью. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».