Общество 8 марта 2026 08:10

Труженице тыла, заслуженному ветврачу ТАССР Розе Шахминой из Казани исполнилось 97 лет

Фото из личного архива

Сегодня исполняется 97 лет проживающей в Казани труженице тыла Розе Садьяновне Шахминой. Об этом рассказали в пресс-службе Минтруда Татарстана.

Роза Садьяновна родилась 8 марта 1929 года в селе Иж-Бобья Агрызкого района ТАССР в многодетной семье. Ее отца, председателя колхоза, в1937 году арестовали и увезли в Казань. Чтобы защитить мужа, мать Розы Садьяновны, оставив детей, поехала в Москву к Председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину с просьбой разобраться. Отца отпустили, но в заключении он был искалечен и после освобождения прожил недолго. Поэтому мать одна растила детей в то тяжелое и голодное время.

Фото из личного архива

Во время войны Роза трудилась на колхозных полях наряду со взрослыми. После окончания школы в 17 лету ехала в Казань и поступила в Ветеринарный институт, где и познакомилась с будущим мужем – Хамзой. С 23 лет они работали в разных районах Татарии. В 1968 году мужа повысили и перевели в Казань. Здесь Роза Садьяновна трудилась в ветеринарной лаборатории заведующий бактериологическим отделом и заместителем директора до 67 лет. Супругов упомянул первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев в своей книге фразой «без Шахминых ни одна курица яйца не несла».

Розу Садьяновну очень уважали на работе, ее удостоили почетного звания «Заслуженный ветеринарный врач ТАССР». Также она награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Ее портрет долгое время висел на ВДНХ ТАССР.

Шахмина прожила с мужем 73 года и воспитала троих детей, у нее шесть внуков и восемь правнуков. Сейчас живет вместе с дочерью в столице Татарстана.

#Год воинской и трудовой доблести
