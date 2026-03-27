Труженице тыла Валентине Голицыной исполнилось 95 лет

Труженица тыла Валентина Павловна Голицына из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Валентина Павловна родилась 27 марта 1931 года в селе Масловка Алексеевского района в семье колхозника. Училась в школе, во время войны работала в колхозе. До выхода на пенсию трудилась на [Казанском] вертолетном заводе», – рассказали в пресс-службе.

Общий стаж работы Голицыной составляет 40 лет. Валентина Павловна – вдова. У нее двое детей, три внука и два правнука.