Общество 27 марта 2026 08:17

Труженице тыла Валентине Голицыной исполнилось 95 лет

Труженица тыла Валентина Павловна Голицына из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

ветеран

Фото из личного архива

«Валентина Павловна родилась 27 марта 1931 года в селе Масловка Алексеевского района в семье колхозника. Училась в школе, во время войны работала в колхозе. До выхода на пенсию трудилась на [Казанском] вертолетном заводе», – рассказали в пресс-службе.

Общий стаж работы Голицыной составляет 40 лет. Валентина Павловна – вдова. У нее двое детей, три внука и два правнука.

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

26 марта 2026
Шохин рассказал, что Путин обсуждал с бизнесменами на съезде РСПП

26 марта 2026
