Труженице тыла Татьяне Никулиной из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Татьяна Александровна Никулина из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Татьяна Александровна родилась 28 марта 1931 года. Во время войны работала в колхозе. После войны Никулина училась в медицинском училище на медсестру. До 1989 года работала медсестрой в городской больнице №4», – рассказали в пресс-службе

Татьяна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».