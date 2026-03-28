Общество 28 марта 2026 10:24

Труженице тыла Татьяне Никулиной из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Татьяна Александровна Никулина из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Татьяна Александровна родилась 28 марта 1931 года. Во время войны работала в колхозе. После войны Никулина училась в медицинском училище на медсестру. До 1989 года работала медсестрой в городской больнице №4», – рассказали в пресс-службе

Татьяна Александровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

#Год воинской и трудовой доблести
В топе
В аэропорту Казани рассказали о причине утренних задержек авиарейсов

27 марта 2026
«Виновны, снисхождения не заслуживают»: что решили присяжные по делу «бригады Джамая»

27 марта 2026
Новости партнеров