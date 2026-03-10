news_header_top
Общество 10 марта 2026 11:20

Труженице тыла Тамаре Рябчиковой из Казани исполнилось 100 лет

Труженица тыла Тамара Петровна Рябчикова из Казани сегодня отмечает 100-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Тамара Петровна родилась 10 марта 1926 года в деревне Билярское Аксубаевского района ТАССР. Окончила пяит классов школы. В 1943 году была отправлена в Казань учиться, а после учебы направлена на работу на завод РТИ», – рассказали в пресс-службе.

На Казанском заводе резиновых технических изделий Тамара Петровна проработала 42 года. Трудилась резинщицей, клейщицей, стыковщицей, а после вышла на пенсию. В настоящее время проживает одна.

#Год воинской и трудовой доблести
