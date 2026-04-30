Общество 30 апреля 2026 19:08

Труженице тыла Таисии Архиповой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Таисия Ивановна Архипова, проживающая в Казани, отметила 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Таисия Ивановна родилась в деревне Муравьиха в Нижегородской области. Имеет высшее педагогическое образование. Во время Великой Отечественной войны она работала в колхозе на полевых работах. А после войны до пенсии трудилась учителем русского языка и литературы в средней школе №1 Заинска», – рассказали в пресс-службе.

Общий трудовой стаж Таисии Архиповой составляет 41 год. Она награждена юбилейными медалями.

#Год воинской и трудовой доблести
