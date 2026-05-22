Общество 22 мая 2026 09:56

Труженице тыла Сайме Залялутдиновой из Казани исполнилось 97 лет

Труженице тыла Сайме Залялутдиновой из Казани сегодня исполнилось 97 лет, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Залялутдинова Саймя Фаизовна родилась 22 мая 1929 года в деревне Черемшан Апастовского района ТАССР. Во время войны работала на лесозаготовке, копала окопы, выполняла работу в колхозе. После войны трудилась рабочей в плодопитомнике, работала в горячем цеху штамповщицей на Зеленодольском заводе "Серго"», – рассказали в пресс-службе.

Саймя Фаизовна награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».

#Год воинской и трудовой доблести
