Общество 10 мая 2026 11:30

Труженице тыла Разие Низамиевой из Казани исполнилось 94 года

Труженице тыла Низамиевой Разие Хасибулловне из Казани 10 мая исполнилось 94 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Низамиева Разия Хасибулловна родилась 10 мая 1932 года в Куйбышевском районе Татарской АССР. В семье было семь детей. Отец воевал на фронте, вернулся инвалидом. Старший брат тоже воевал на фронте, вернулся домой. Во время войны дети помогали в колхозе», – рассказали в пресс-службе.

Разия Хасибулловна окончила семь классов школы. В 1948 году уехала из Казани. Работала на стройке, а также на военном заводе №144.

Низамиева награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.».

#Год воинской и трудовой доблести
