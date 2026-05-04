Общество 4 мая 2026 18:17

Труженице тыла Нине Молочковой из Казани исполнилось 95 лет

Труженица тыла Молочкова Нина Ивановна из Казани сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Нина Ивановна родилась 4 мая 1931 года в селе Потаниха Высокогорского района в семье колхозников. Во время войны работала в колхозе, а после – учительницей начальных классов. До выхода на пенсию трудилась контролером на заводе «Точмаш», ее общий трудовой стаж – 40 лет», – рассказали в пресс-службе.

Нина Молочкова имеет юбилейные награды, медаль «В память 1000-летия Казани».

#Год воинской и трудовой доблести
