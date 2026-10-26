Труженице тыла Надежде Фадеевой из Казани исполнилось сто лет

Труженица тыла Надежда Фадеева из Казани сегодня празднует 100-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Надежда Александровна родилась в деревне Армалы Елабужского района. На ее долю выпали тяжелые испытания военных лет: едва окончив семь классов, сразу пошла работать. Трудилась на колхозных полях и помогала ухаживать за малышами в яслях. Позже окончила школу фабрично-заводского ученичества и стала ветеринаром», – рассказали в пресс-службе.

В 1948 году Надежда Александровна вышла замуж, молодая семья переехала в Казань. В столице республики она долгие годы работала кастеляншей в интернате № 18.