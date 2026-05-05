Труженице тыла Муслиме Кадыровой из Казани исполнился 101 год

Труженице тыла Муслиме Кадыровой из Казани сегодня исполнился 101 год, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Муслима Хасановна родилась в деревне Бурнашево Апастовского района в многодетной семье колхозников. Окончила семь классов школы. Во время Великой Отечественной войны работала в колхозе под Новгородом, на лесозаготовке. Потом трудилась на стройке и в шахте в Кемерово. С 1958 по 1984 год – до выхода на пенсию – работала на заводе «РТИ» в Казани. А после еще несколько лет трудилась в военкомате», – рассказали в пресс-службе.

Кадырова награждена медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.».