Труженице тыла, многодетной матери Муслиме Пиркиной из Татарстана исполнилось 95 лет

Труженица тыла Пиркина Муслима Галиулловна из Кайбицкого района Татарстана отметила 95-летний юбилей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Муслима Галиулловна родилась в деревне Чутеево. Ее юность пришлась на тяжелые военные годы. Муслима с 13 лет работала в колхозе на разных работах. В 15-16 лет вместе со своими сверстниками занималась добычей торфа», – рассказали в пресс-службе.

В 24 года Муслима Галиулловна вышла замуж. В браке родились пять детей – четыре мальчика и девочка. На сегодняшний день у Муслимы Галиулловны 10 внуков и 16 правнуков. Труженица тыла сейчас живет у дочери.