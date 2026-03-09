Труженице тыла Каусарии Нургатиной из Чистопольского района – 95 лет

Фото из личного архива

Проживающей в Чистопольском районе Татарстана труженице тыла Каусарии Аскаровне Нургатиной исполнилось 95 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Каусария Аскаровна родилась 9 марта 1931 года в селе Татарская Багана Чистопольского района в многодетной крестьянской семье. Из 15 детей она была самая младшая. Семья жила очень бедно, голодали, ели лепешки из лебеды, варили суп из крапивы. Когда пришло время идти в первый класс, у девочки не оказалось обуви, в школу она пошла босиком.

Началась Великая Отечественная война, Каусарии было десять лет, она помогала взрослым сеять, убирать урожай, заготавливать корма, дрова, помогала на ферме дояркам. После войны, окончив семь классов, пошла трудиться на птицефабрику птичницей. В 1952 году уехала в Кострому, устроилась на текстильную фабрику. В 1953-м вышла замуж, родила двух дочерей и двух сыновей.

В 1961 году скончался муж, женщина осталась одна с детьми, одной их воспитывать было тяжело. В 1964-м вернулась в родное село с сыном и дочерью, двое других детей умерли. В родном селе устроилась на птицефабрику, трудилась там до выхода на пенсию. В течение пяти лет после выхода на заслуженный отдых продолжала работать птичницей, затем готовила обеды для рабочих. До 78 лет трудилась на своем подворье, косила траву, заготавливала сено, держала скотину.

Сейчас Каусария Аскаровна проживает с дочерью Сарией Гумеровной, окружена заботой и любовью своих близких. У нее четыре внука и восемь правнуков. Сын Рамай Гумерович живет в Казани. Труженица тыла награждена медалью медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными медалями.

В селе семья Нургатиных пользуется уважением и славится гостеприимством, их регулярно навещают односельчане.