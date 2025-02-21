Труженице тыла из Лаишевского района вручили медаль 80-летия Победы

Депутат Госдумы Российской Федерации Татьяна Ларионова и заместитель главы Лаишевского района Татьяна Бурганова вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Анисии Ермиловой. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Труженица тыла родилась 19 апреля 1928 года в селе Столбищи в рабоче-крестьянской семье. Во время Великой Отечественной войны она помогала в полеводстве, а после окончания девяти классов устроилась работать в отдел статистики райисполкома.

На протяжении своей трудовой биографии Анисия Федоровна работала в различных организациях, в том числе столбищенском колхозе, Республиканской клинической больнице. Общий ее трудовой стаж составляет 50 лет.

«Моя жизнь, наполненная трудом, приняла много интересных поворотов», – поделилась она.

Анисия Ермилова воспитала двух детей, которые также продолжают семейные традиции. Сейчас у пенсионерки четверо внуков и восемь правнуков.

«Наша задача — сохранять память о таких людях, как Анисия Федоровна, передавать будущим поколениям их опыт и любовь к Родине», — отметила Татьяна Ларионова.

2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В этом же году вся страна будет отмечать 80-летие Победы.